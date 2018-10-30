На развязке Федюнинского — Мельникайте в Тюмени опрокинулся грузовик с грунтом
Водителей просят объезжать этот участок по другим дорогам
На развязке Федюнинского — Мельникайте в Тюмени опрокинулся грузовик с грунтом. Фото vk.com
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Грузовик с грунтом перевернулся сегодня, 30 октября, на развязке Федюнинского — Мельникайте. Обошлось без пострадавших, но в результате движение со стороны ТЭЦ-2 в сторону Дома Обороны оказалось перекрытым. Большегруз упал на бок так, что полностью закрыл проезд по двум полосам движения.
Водителей просят выбирать маршруты объезда данного участка.
Как отмечают в областной Госавтоинспекции, из-за снегопада в городе ухудшилась дорожная ситуация и выросло количество ДТП. В основном, мелкие аварии зафиксированы в центре города. Водителей призывают быть внимательнее и аккуратнее.
В Тюмени опрокинулся грузовик с грунтом.