На развязке Федюнинского — Мельникайте в Тюмени опрокинулся грузовик с грунтом

СЕГОДНЯ 15:26 2018-10-30T15:38:25+03:00

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Грузовик с грунтом перевернулся сегодня, 30 октября, на развязке Федюнинского — Мельникайте. Обошлось без пострадавших, но в результате движение со стороны ТЭЦ-2 в сторону Дома Обороны оказалось перекрытым. Большегруз упал на бок так, что полностью закрыл проезд по двум полосам движения.

Водителей просят выбирать маршруты объезда данного участка.

Как отмечают в областной Госавтоинспекции, из-за снегопада в городе ухудшилась дорожная ситуация и выросло количество ДТП. В основном, мелкие аварии зафиксированы в центре города. Водителей призывают быть внимательнее и аккуратнее.