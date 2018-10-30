Молодая тюменка прописала в доме матери более 150 иностранцев

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-30T15:10:59+03:00

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Тюменка во второй раз предстанет перед судом за фиктивную регистрацию в родительском доме иностранцев. 20-летняя горожанка с февраля по апрель прописала 104 человека. При этом девушка не собиралась предоставлять им жилье.

Один раз суд наказал ее за преступление штрафом в 20 тысяч рублей, но позже выяснилось, что тюменка в том же месяце прописала еще 48 мигрантов, а в 2017 году она сообщала о принятии в доме матери 19 иностранцев.

Сейчас предприимчивой девушке предстоит во второй раз предстать перед судом. Прокуратура уже утвердила обвинение в преступлений, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Тюменке грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.