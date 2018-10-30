СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-30T14:33:03+03:00

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В Тюмени проходит массовое тестирование световозвращателей. Горожан призывают носить их на верхней одежде и сумках. Осенью пока нет снега в темное время суток резко возростает риск дорожных аварий с участием пешеходов. Водители порой не видят людей на плохо освещенных улицах, а во время дождя или снегопада видимость ухудшается еще больше.

На пешеходных переходах, где на проезжей части по две и более полос движения в каждую сторону горожанам показывают, как работают светоотражатели.

Автоинспекторы развернули у края дороги светящийся лозунг «Внимание-пешеход!», изготовленный из световозвращающего материала, который при свете фар автомобилей привлек внимании автомобилистов, призывая их к снижению скорости при приближении к пешеходному переходу.

Участники акции лично убедились, что световозвращающие элементы способны сделать пешехода заметнее для водителя. Как отметили сами автомобилисты, наличие даже небольшого светоотражающего элемента на одежде пешеходов, дает возможность водителю заблаговременно принять меры к торможению и является лучшей профилактикой наездов на пешеходов.