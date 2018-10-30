2018-10-30T13:52:43+03:00
Экономика

В 2021 году население Тюменской области составит 1,561 миллион человек

Такие прогнозы делают в правительстве региона
Маргарита КАЛИНКИНА
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В 2021 году население Тюменской области составит 1,561 миллион человек. В ближайшие три года регион будет приростать ежегодно в среднем на 17,5 тысяч человек.

Такие прогнозы делают в правительстве Тюменской области. Сегодня, 30 октября, об этом говорили на заседании регионального правительства.

Как сообщила директор областного департамента экономики Ольга Простнева, в ближайщие три года будет введено около 4,5 млн квадратных метров жилья. Сохранится положительная динамика показателей доходов населения и потребительского рынка.

Продолжится также рост промышленного производства, в том числе в обрабатывающем секторе. В частности, в производстве нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, в деревообработке, производстве машин и оборудования, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий.

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