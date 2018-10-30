Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,7%

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-30T13:39:05+03:00

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Индекс промышленного производства в Тюменской области с начала 2018 года вырос на 9,7%. В обрабатывающих производствах он достиг 109,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103%.

Об этом сегодня на заседании президиума регионального правительства сообщила директор областного департамента экономики Ольга Простнева.

Инвестиции в основной капитал за январь – июнь 2018 года на 43,8% превышают результат аналогичного периода прошлого года. Оборот розничной торговли вырос на 7,3%, объем платных услуг населению – на 1,7%.

По итогам 2018 года относительно уровня прошлого года ожидается прирост инвестиций в основной капитал на 8%, индекса промышленного производства – на 9%, обрабатывающих производств – на 8%, объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах сохранится на уровне 2017 года.

Ожидается, что продолжится рост промышленного производства, в том числе в обрабатывающем секторе. В частности, в производстве нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, в деревообработке, производстве машин и оборудования, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий.