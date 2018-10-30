Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,7%
Индекс промышленного производства в Тюменской области с начала 2018 года вырос на 9,7%. В обрабатывающих производствах он достиг 109,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103%.
Об этом сегодня на заседании президиума регионального правительства сообщила директор областного департамента экономики Ольга Простнева.
Инвестиции в основной капитал за январь – июнь 2018 года на 43,8% превышают результат аналогичного периода прошлого года. Оборот розничной торговли вырос на 7,3%, объем платных услуг населению – на 1,7%.
По итогам 2018 года относительно уровня прошлого года ожидается прирост инвестиций в основной капитал на 8%, индекса промышленного производства – на 9%, обрабатывающих производств – на 8%, объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах сохранится на уровне 2017 года.
Ожидается, что продолжится рост промышленного производства, в том числе в обрабатывающем секторе. В частности, в производстве нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, в деревообработке, производстве машин и оборудования, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий.