В библиотеках Тюменской области пройдет недельный марафон «Живая классика»

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-30T13:21:21+03:00

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Марафон «Живая классика» пройдет в библиотеках Тюменской области с 19 по 25 ноября. Шкоьников ждут специальные встречи, лекции и мастер-классы, которые помогут им определиться в читательском выборе.

Марафон пройдет по всей Россиии и будет посвящен международному конкурсу юных чтецов «Живая классика», генеральными партнерами которого в этом году являются ГК «Просвещение» и компания «Норникель».

В прошлом году в акции приняли участие более тысячи двухсот библиотек. Школьники, их родители, педагоги, методисты и библиотекари в течение недели вместе создавали литературное пространство, в которое каждый привнес что-то свое.

- Неделя «Живой классики» была придумана для того, чтобы библиотекари помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного магазина, ни интернета, – рассказывает президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – Но акция быстро вовлекла и библиотеки больших городов, и школьные библиотеки. Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему, причём взять в библиотеке эту книгу можно совершенно бесплатно.

Для участия в марафоне библиотекам нужно отправить заявку до 18 ноября.

По итогам проведенных мероприятий сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс на основе имеющегося книжного фонда, что станет хорошим подспорьем чтецам в поисках оригинального текста для своих выступлений.