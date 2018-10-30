В Тюмени поймали поджигателей авто

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-30T13:05:16+03:00

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В Тюмени поймали поджигателей автомобиля. Пожар в иномарке было устроен ночью во дворе дома по ул. Карской в минувшие выходные. Неизвестные спалили «Судзуки» одной из горожанок.

Как оказалось, два 18-летних тюменца таким образом отмстили сожителю хозяйки авто. Их видели жильцы дома, которые передали информацию потерпевшей. Внимательные соседи заметили две фигуры в маске, действовавшие быстро и скрывшиеся с места преступления на автомобиле.

Полицейские смогли вычислить автомобиль и задержать злоумышленников. На них заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.