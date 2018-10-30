2018-10-30T13:41:41+03:00
Происшествия

Сбили или стало плохо: в Тюмени на дороге пострадала шустрая бабушка

По словам водителя, пенсионерка была пьяная
Марина АНТОНОВА
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Сбили или стало плохо: В Тюмени на дороге пострадала шустрая бабушка. Фото Анастасии Станкэ vk.comСбили или стало плохо: В Тюмени на дороге пострадала шустрая бабушка. Фото Анастасии Станкэ vk.com
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Шустрая пенсионерка сегодня устроила ДТП в Тюмени. На улице Щербакова, 128. Она перебегала дорогу в неположенном месте и в итоге попала под колеса КИА. 62-летнюю женщину госпитализировали в больницу. По предварительным данным, у нее ушиб колена.

По словам водителя, бабушка была пьяная. Об этом "Комсомольской правде - Тюмень" сообщили в областной Госавтоинспекции.

В социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия. Горожане отмечают, что участником поисшествия вновь стал автомобиль "Яндекс-такси". Машины этого сервиса часто попадают в дорожные истории в Тюмени. Кто-то из горожан предположил, что теперь водителю, не смотря на то, что не виноват, придется оплачивать лечение бабушке.

- Переходила бабуля точно в неположенном месте, а люди столько времени рабочего потеряли! Пенсионеры всё куда-то торопятся, а другие страдают, - добавил одна из горожанок Елена Волосач-Ковалева.

А еще одна очевидица рассказала, что бабушку не сбивали, ей от страха стало плохо на проезжей части.

- Воспитанный и ответственный водитель "Яндекс-такси" остановился ей помочь, при этом на встречной полосе ехал ещё одна машина "Яндекс-такси" включив аварийку, он тоже остановился, помогли женщине встать с дороги, - пояснила Анастасия Станкэ.

Чтоже все-таки произошло на Щербакова, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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