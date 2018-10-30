Тюменские врачи рассказали, почему скончался малыш, проглотивший шарик

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-30T14:03:46+03:00

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Тюменские врачи назвали причину смерти малыша, который проглотил кусочек шарика и впал в кому. У малыша отказали органы сердечно-сосудистой системы на фоне нарастающей церебральной недостаточности (поражение отдельных участков мозга) и присоединенной полиорганной недостаточности (нарушение или полное отсутствие функционирования нескольких систем организма одновременно).

В результате того, что мальчик, проглотив шарик, задохнулся и какое-то время не дышал, часть мозга отмерла. Врачи искали специалистов по всей России и за рубежом, кто мог бы восстановить кору головного мозга. Но подходящей технологии найти не удалось. Врачи делали все, чтобы сохранить ему жизнь, но не получилось, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Малыш скончался в 7.15 28 октября. Представители департамента выражают соболезнования родителям ребенка.

Напомним, что в настоящий момент следователи проводят проверку в детском саду – оценивается как организация воспитательной работы, так и организация оказанной ребенку медицинской помощи.