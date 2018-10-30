2018-10-30T11:02:04+03:00
Общество

В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши

Акция состоится 4 ноября у Моста влюбленных
Маргарита КАЛИНКИНА
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В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши. Фото Департамента по спорту и молодежной политике ТюмениВ обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши. Фото Департамента по спорту и молодежной политике Тюмени
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Маленькие моржи впервые примут участие в массовом обливании холодной водой на набережной Тюмени. Опрокинут на себя ведро с водой дети в возрасте от 5 лет и старше.

Напомним, флешмоб состоится в День народного единства, 4 ноября, в 13 часов. По традиции моржи региона так открывают сезон зимнего закаливания.

Праздничная программа начнётся в 12:30. После открытия последуют заплыв с флагами на противоположную сторону Туры и «разогревающая» разминка с представителями Street Workout – Сергем Мехниным и Анастасией Барбара.

Старт массовому обливанию будет дан в 13:05. Первыми, кто начнут водную эстафету, будут дети. Самым маленьким участникам клубов понадобится всего лишь две минуты, чтобы вылить на себя ледяную воду. Следом за ними к процедуре присоединится взрослая часть моржей. Поклонники клубов закаливания и зимнего плавания «Полюс», «Родник», «Ювента», «АквайСпорт-Тюмень», «Альбатрос», «Моржи Тюмени», «АквайСпорт-Заводоуковск», «Сибирский путь здоровья» продемонстрируют единство и согласие со здоровым образом жизни.

Согреться на осенней набережной помогут горячая каша, чай и уха из сибирской рыбы, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Праздничная программа продолжится в 14 часов в концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) – в это время участников клубов закаливания и зрителей порадуют концертными номерами, а заслуженным моржам вручат благодарственные письма.

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