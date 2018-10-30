Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-30T10:48:17+03:00

Он по-прежнему входит в ТОП-15 сильнейших спортсменов мира

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Тюменский дзюдоист Муса Могушков выиграл бронзу международного турнира «Большой шлем». Соревнования проходили в городе Абу-Даби (ОАЭ) с 27 по 29 октября.

Тюменец выступал в весовой категории до 73 кг, где на ковер выгли 43 сильнейших спортсмена со всей планеты. Подопечный Николая Хохлова провел пять поединков, в четырех из которых одержал досрочные победы, оцененные, как «иппон», сообщили в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Муса Могушков выиграл поединок над Кристофером Вагнером (Австрия), Арсеном Газаряном (Армения), Одбаяром Ганбаатаром (Монголия) и за «бронзу» - над Артемом Хомулой (Украина).

Благодаря третьему месту Муса завоевал 500 очков и упрочил свои позиции в топ-15 сильнейших дзюдоистов мирового рейтинга IJF в данной категории.