2018-10-30T10:48:17+03:00
Спорт

Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»

Он по-прежнему входит в ТОП-15 сильнейших спортсменов мира
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тюменский дзюдоист Муса Могушков выиграл бронзу международного турнира «Большой шлем». Соревнования проходили в городе Абу-Даби (ОАЭ) с 27 по 29 октября.

Тюменец выступал в весовой категории до 73 кг, где на ковер выгли 43 сильнейших спортсмена со всей планеты. Подопечный Николая Хохлова провел пять поединков, в четырех из которых одержал досрочные победы, оцененные, как «иппон», сообщили в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Муса Могушков выиграл поединок над Кристофером Вагнером (Австрия), Арсеном Газаряном (Армения), Одбаяром Ганбаатаром (Монголия) и за «бронзу» - над Артемом Хомулой (Украина).

Благодаря третьему месту Муса завоевал 500 очков и упрочил свои позиции в топ-15 сильнейших дзюдоистов мирового рейтинга IJF в данной категории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши
В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли"
В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре
Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить
Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка
За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима
Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины
В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР
Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий
Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно
Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора