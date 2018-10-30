СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-30T10:19:46+03:00

В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли". Фото УМВД по Тюменской области

Гражданам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

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Полицейские Тюменской области задержали группу наркосбытчиков. 35-летняя женщина и 45-летний мужчина через закладки распространяли N-метилэфедрон «Соль» в Ялуторовске, Заводоуковском и Ялуторовском районах.

Пара через интернет закупала вещества, расфасовывала их и также через интернет находила покупателей. Стороны договаривались о цене и месте закладки, а деньги за наркотик оплачивались биткойнами, которые при получении обменивались на реальные деньги.

Полицейские по месту проживания подозреваемых изъяли более 23 граммов «соли», электронные весы, упаковочный материал, сотовые телефоны. В настоящее время мужчина и женщина дают признательные показания.

На них заведены уголовное дело на основании части 3 статьи 30, пункта «Г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием Интернета), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Подозреваемые взяты под стражу, им грозит лишение свободы от десяти до двадцати лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.