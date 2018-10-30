2018-10-30T09:50:57+03:00
Звезды

В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре

Здесь пройдет большой концерт местных артистов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Большой концерт ждет жителей Тюмени 4 ноября на Цветном бульваре. С 13 часов здесь развернется празднование Дня народного единства. Торжества и праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Культурная программа обещает быть насыщенной, сообщили в администрации Тюмени. План всех мероприятий здесь

Самая большая и разнообразная программа горожан ждет на Цветном бульваре. Здесь выступят фольклорный ансамбль «Росстань», вокальный ансамбль «Green Ray», ансамбль народного танца «Вереск» и вокал-бэнд «Матрица». Солисты Михаил Шепеленко и Наталья Малаенко исполнят всеми любимые песни. В концерте также примут участие юные вокалисты студии «Максимум». Для детей на бульваре будут работать интерактивные и игровые программы.

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