Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-30T09:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени задержали парочку разбойников. Пьяне мужчины напали ранним утром на 25-летнего прохожего. Они побили его и ограбили.

Пострадавший обратился в полицию и злоумышленников удалось найти и задержать.

Как выяснилось, разбойниками оказались 42-летний местный предприниматель и его 29-тилетний работающий товарищ. Они в сквере «Телевизионном» распивали спиртное и им не хватило. Денег на новую порцию алкоголя у собутыльников не оказалось и они напали на случайного прохожего, когда тот возвращался домой.

ОНи несколько раз ударили молодого человека по лицу и забрали у него сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, с которой сняли 20 тысяч рублей. На деньги они приобрели спиртное и еду, а паспорт и карту выбросили.

Полицейские не только нашли злоумышленников, но и паспорт с картой, сообщили в пресс-службе городской полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.