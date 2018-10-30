2018-10-30T09:41:58+03:00
Происшествия

Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить

Теперь собутыльников обвиняют в разбое
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменский предприниматель с товарищем ограбили прохожего, чтобы выпитьТюменский предприниматель с товарищем ограбили прохожего, чтобы выпитьФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени задержали парочку разбойников. Пьяне мужчины напали ранним утром на 25-летнего прохожего. Они побили его и ограбили.

Пострадавший обратился в полицию и злоумышленников удалось найти и задержать.

Как выяснилось, разбойниками оказались 42-летний местный предприниматель и его 29-тилетний работающий товарищ. Они в сквере «Телевизионном» распивали спиртное и им не хватило. Денег на новую порцию алкоголя у собутыльников не оказалось и они напали на случайного прохожего, когда тот возвращался домой.

ОНи несколько раз ударили молодого человека по лицу и забрали у него сотовый телефон, паспорт и банковскую карту, с которой сняли 20 тысяч рублей. На деньги они приобрели спиртное и еду, а паспорт и карту выбросили.

Полицейские не только нашли злоумышленников, но и паспорт с картой, сообщили в пресс-службе городской полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши
Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»
В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли"
В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре
Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка
За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима
Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины
В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР
Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий
Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно
Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора