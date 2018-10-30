2018-10-30T11:09:31+03:00
Происшествия

Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка

Причины происшествия еще выясняются
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка. Фото vk.comЕще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка. Фото vk.com
Изменить размер текста:

Еще один траический случай в Тюмени. Накануне, 29 октября с балкона высотки в поселке Тарманы выпала и насмерть разбилась девушка. ЧП произошло в начале восьмого часас вечера.

Сообщение об этом появилось в соцсетях. Горжане рассказали, что тюменка упала с высоты 14-го этажа.

Причина трагедии пока неизвестна. Ее устанавливают сотрудники Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка.

Девушка погибла сразу, прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшей. Она лишь констатировала смерть пациентки, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, что в Тюмени летом была череда падений маллетних детей из окон, а с наступлением осени с высоты стали падать взрослые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши
Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»
В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли"
В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре
Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить
За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима
Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины
В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР
Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий
Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно
Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора