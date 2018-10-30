СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-30T11:09:31+03:00

Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка. Фото vk.com

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Еще один траический случай в Тюмени. Накануне, 29 октября с балкона высотки в поселке Тарманы выпала и насмерть разбилась девушка. ЧП произошло в начале восьмого часас вечера.

Сообщение об этом появилось в соцсетях. Горжане рассказали, что тюменка упала с высоты 14-го этажа.

Причина трагедии пока неизвестна. Ее устанавливают сотрудники Следственного комитета. По данному факту проводится доследственная проверка.

Девушка погибла сразу, прибывшая по вызову бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшей. Она лишь констатировала смерть пациентки, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Напомним, что в Тюмени летом была череда падений маллетних детей из окон, а с наступлением осени с высоты стали падать взрослые.