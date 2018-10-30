2018-10-30T08:47:35+03:00
Происшествия

За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима

Женщине чудом удалось спастись
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительницу Ишима из-за желания развестись чуть не убил муж. Мужчина угрожал супруге и женщина, не на шутку испугавшись, обратилась в полицию.

Выяснилось, что пьяный мужчина, узнав о предстоящем разводе, стал предъявлять претензии жене. Он был зол, что женщина подала документы на развод. и набросившись на нее, стал душить. Напуганно жене удалось вырваться и убежать из дома.

Неадекватного 62-летнего ишимца задержали, он уже во всем сознался. На него заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». С обвиняемого взята подписка о невыезде. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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