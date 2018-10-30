2018-10-30T10:43:13+03:00
Общество

Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток

Ее в истощенном состоянии удалось найти и спасти [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток. Фото Дмитрия ЛевченкоПотерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток. Фото Дмитрия Левченко
Изменить размер текста:

На болотах Нижнетавдинского района живой найдена потерявшаяся 58-летняя Рузеля Наврусова. Жительница села Ипкуль провела в дикой природе трое суток. Она 26 октября ушла в лес и не вернулась.

Накануне односельчане, доброврольцы и сотрудники ТОСЭР организовали поиски. Женщину в истощенном состоянии удалось найти. Идти сама она уже не могла, поэтому до дороги ее несли на носилках. Из них около километра по болоту.

- Это был тот самый день, когда можно сказать, что не зря тратишь свое время, потому что оно того стоит. Женщина три ночи провела в лесу на болоте! И если честно, лично у меня было не очень много надежд, что найдем её живой, но ведь нашли! - поделился радостью волонтер поискового отряда "Белая сова - Тюмень" Дмирий Левченко и добавил - Крутые мужики, живут в селе Ипкуль. Они не бросили в беде односельчанку и пошли прочесывать болота. Отличные ребята из ТОСЭРа, которые тоже пришли на помощь.

Спасатели и поисковики вывезли пострадавшую из лесной глуши и сразу передали медикам скорой помощи. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию нижнетавдинской больницы. У нее переохлаждение и поверхностное отморожение.

- Сейчас состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, но она по-прежнему получает лечение в условиях палаты интенсивной терапии, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Эвакуация с болота потерявшейся женщины.26 октября ушла по ягоды из села Ипкуль Нижнетавдинского района. Нйдена 29 октября утром

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши
Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»
В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли"
В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре
Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить
Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка
За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений
Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины
В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР
Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий
Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно
Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора