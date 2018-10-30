Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-30T10:43:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На болотах Нижнетавдинского района живой найдена потерявшаяся 58-летняя Рузеля Наврусова. Жительница села Ипкуль провела в дикой природе трое суток. Она 26 октября ушла в лес и не вернулась.

Накануне односельчане, доброврольцы и сотрудники ТОСЭР организовали поиски. Женщину в истощенном состоянии удалось найти. Идти сама она уже не могла, поэтому до дороги ее несли на носилках. Из них около километра по болоту.

- Это был тот самый день, когда можно сказать, что не зря тратишь свое время, потому что оно того стоит. Женщина три ночи провела в лесу на болоте! И если честно, лично у меня было не очень много надежд, что найдем её живой, но ведь нашли! - поделился радостью волонтер поискового отряда "Белая сова - Тюмень" Дмирий Левченко и добавил - Крутые мужики, живут в селе Ипкуль. Они не бросили в беде односельчанку и пошли прочесывать болота. Отличные ребята из ТОСЭРа, которые тоже пришли на помощь.

Спасатели и поисковики вывезли пострадавшую из лесной глуши и сразу передали медикам скорой помощи. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию нижнетавдинской больницы. У нее переохлаждение и поверхностное отморожение.

- Сейчас состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести, но она по-прежнему получает лечение в условиях палаты интенсивной терапии, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.