Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-30T08:00:20+03:00

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В рамках Всероссийской недели сбережений с 29 октября по 12 ноября Сбербанк подготовил интересную программу, состоящую из более чем 150 мероприятий по всей стране, для участников проекта Министерства финансов Российской Федерации по повышению уровня финансовой грамотности населения.

Основные темы Недели сбережений:

• личное финансовое планирование;

• личная финансовая безопасность;

• управление кредитной нагрузкой;

• финансовое воспитание;

• пенсионные накопления.

Аудитория Недели сбережений охватывает практически все возрастные группы, полезную информацию клиенты Сбербанка смогут получить как на различных мероприятиях, так и в онлайн-формате.

Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк постоянно развивает взаимодействие с клиентами, мы заинтересованы в аудитории, которая будет активно пользоваться финансовыми инструментами, высказывать свои пожелания и помогать нам становиться лучше. Мы активно поддерживаем проект Минфина, работая в рамках Национальной Стратегии повышения финансовой грамотности».

В Москве, Владивостоке, Волгограде и Казани при поддержке Сбербанка пройдут бесплатные финансовые квесты, задачей их участников станет решение повседневных финансовых задач. Школьники и студенты познакомятся с финансовой инфраструктурой своего района, работой МФЦ, ФНС, центров занятости и социального обслуживания, услугами банков и магазинов. В каждом городе команды побывают в офисах Сбербанка, где узнают о специальных программах и услугах для молодежи. Сотрудники Сбербанка на примере банковских продуктов покажут, как грамотно распорядиться личными финансами, куда обратиться за консультацией, как экономить денежные средства и стоит ли брать кредиты.

7 ноября Agile Home Сбербанка проведет экскурсию для незрячих подростков, которые узнают о карьерных перспективах в Сбербанке для людей с ограниченными возможностями, прослушают информацию о финансовой грамотности.

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» во время Недели сбережений будут получать финансовые советы в специальном разделе.

Сбербанк активно сотрудничает с Минфином по различным проектам в области финансовой грамотности и в том числе не первый год поддерживает недели сбережений. В прошлом году с помощью Сбербанка о проекте узнало более 1,5 млн человек, мероприятия с участием сотрудников банка прошли в 84 регионах страны. По итогам 2017 г. Сбербанк был признан Минфином лучшим партнером проекта за наибольший охват мероприятиями.