Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-30T07:32:37+03:00

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В одно из строительных компаний Тюмени пришлось ввести запрет на регистрационные действия автомобилей выезд руководителю за рубеж. Только такие меры заставили руководство частного предприятия заплатить неустойку производителю металлоконструкций.

33-летний предприниматель обязан был выплатить 700 тысяч рублей по решению суда. Продукция ему была поставлена в срок, однако расчет с производителем был произведен не в полной мере, а установленные сроки нарушены. Бизнесмен уклонялся от возмешения неустойки и к исполнению судебного решения пришлось подключиться приставам.

Только после введения запретв, руководитель строительной компании оплатил деньги и требование исполнительного документа было исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.