2018-10-30T07:32:37+03:00
Общество

Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины

Директор предприятия стал невыездным
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одно из строительных компаний Тюмени пришлось ввести запрет на регистрационные действия автомобилей выезд руководителю за рубеж. Только такие меры заставили руководство частного предприятия заплатить неустойку производителю металлоконструкций.

33-летний предприниматель обязан был выплатить 700 тысяч рублей по решению суда. Продукция ему была поставлена в срок, однако расчет с производителем был произведен не в полной мере, а установленные сроки нарушены. Бизнесмен уклонялся от возмешения неустойки и к исполнению судебного решения пришлось подключиться приставам.

Только после введения запретв, руководитель строительной компании оплатил деньги и требование исполнительного документа было исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР
Тюменцев приглашают вспомнить жертв политических репрессий
Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно
Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора