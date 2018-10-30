Тюменской компании из-за долгов запретили продавать машины
В одно из строительных компаний Тюмени пришлось ввести запрет на регистрационные действия автомобилей выезд руководителю за рубеж. Только такие меры заставили руководство частного предприятия заплатить неустойку производителю металлоконструкций.
33-летний предприниматель обязан был выплатить 700 тысяч рублей по решению суда. Продукция ему была поставлена в срок, однако расчет с производителем был произведен не в полной мере, а установленные сроки нарушены. Бизнесмен уклонялся от возмешения неустойки и к исполнению судебного решения пришлось подключиться приставам.
Только после введения запретв, руководитель строительной компании оплатил деньги и требование исполнительного документа было исполнено в полном объеме, сообщили в пресс-службе областного управления Службы судебных приставов.