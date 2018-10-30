СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-30T06:46:55+03:00

В Тюмени, Тобольске и Салехарде выставлена на торги недвижимость обанкротившегося СБРР

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Российский аукционный дом выставил на электронные торги недвижимость обанкротившегося Сибирского банка реконструкции и развития. Они состоятся 11 декабря в 14 часов по московскому времени. Предложено будет 12 лотов. Это нежилые помещения в Тюмени, Тобольске и Салехарде, а также квартиры в Тюмени и сооружения связи. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 194 миллиона 560 тысяч 608 рублей.

Если недвижимость не будет продана, то 12 декабря состоятся повторные торги с понижением цены на 10%, сообщается на портале Агентства по страхованию вкладов.

К продаже предлагаются:

Нежилые помещения на первом этаже 9-этажного дома площадью 49,90 кв. м и 50,40 кв.м в Тобольске по даресу: 7 микрорайон, д. 26. Стоимость лота 5 миллионов 320 тысяч 062,48 рублей.

В Салехарде уходит с молотка офис по ул. Свердлова, д. 42, стоимстью 23 милиона 640 тысяч рублей.

В Тюмени: три офисных помещения площадью 338,30 кв.м, по адресу: ул. Некрасова, д. 11. (стоимость 47 миллионов 937 тысяч 696,6 рублей); 689,80 кв.м на ул. Клары Цеткин, д. 61, корпус 1/2 (100 миллионов 816 тысяч 057,01 рублей) и 149,10 кв.м по ул. Широтная, д. 92/3 (10 миллионов 36 тысяч 490 рублей).

Три квартиры площадью 54,90, 38,10 и 57,80 кв.м. по улице Газопромысловая, д. 5 за 2 миллиона 570 тысяч 747 рублей, 1 миллион 869 тысяч 410 рублей и 2 миллиона 680 тысяч 648 рублей соответственно.

Квартира площадью 30,20 кв.м, на улице Беляева, д. 21 стоимостью 1 миллион 497 тысяч рублей.

Три телефонные канализации по ул. Мельникайте, Валерии Гнаровской и 50 лет ВЛКСМ, стоимостью 382 тысячи, 1 миллион 715 тысяч рублей и 2 миллиона 379 тысяч рублей.