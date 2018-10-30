Погода 30 октября в Тюмени: ветрено и холодно

СЕГОДНЯ 04:01 2018-10-30T04:01:34+03:00

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Вторник, 30 октября, в Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами продет небольшой мокрый снег, на востоке осадки будут умеренными. Возможен гололед. Северо-западный, западный ветер 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью местами опускалась до -1 -6 градусов, при прояснении до -13, днем ожидается 0 -5 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске утром -7, днем потеплеет до -4. Ветер до 14 м/с и небольшой снежок после обеда. В Тобольске такая же температура, а слабый снегопад прогнозируется ближе к ночи. В Ишиме днем солнечно, вечером умеренный снегопад, температура воздуха -3, к вечеру -5.

30 октября в России отмечают профессиональный праздник инженеры-механики. Это также День основания Российского военно-морского флота. 30 октября вспоминают жертв политических репрессий. А в народном календаре это день Осия Колесника. На Руси в этот день было принято уделять внимание колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность. По последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Считалось, что если колеса едут тихо и не скрипят — на следующий год уродится много хлеба и овощей.