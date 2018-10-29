Следственные органы выясняют, действительно ли детям в саду Ишима заклеивали рты скотчем
Пока проводится доследственная проверка
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В детском саду Ишима начата проверка сообщений СМИ о неправомерных действиях воспитателя в отношении троих детей. Педагог заклеивала скотчем малышам рты, чтобы успокоить расшумевшихся детишек.
Информация попала в СМИ после того, как мама одного из воспитанников обратилась к руководству детского сада. Воспитателя после этого инцидента уволили.
Сечас следственные органы СКР по Тюменской области выясняют, имел ли место такой факт. В случае подтверждения информации, действию воспитательницы будет дана правовая оценка.