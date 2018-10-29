Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-29T16:02:38+03:00

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Тюменцам предлагают оценить вкус продуктов питания местного производства. Конкурс «Народное признание» пройдет на выставке-презентации предприятий агропромышленного комплекса «Золотая осень – 2018». Уже традиционная экспозиция развернется 8-9 ноября в выставочном центре Тюменской ярмарки (ул. Севастопольская, 12).

Голосование пройдет в секторах «Молочная отрасль», «Мясная отрасль», «Зернопереработка и хлебопечение». Среди «конкурсантов»: сметана 15%, йогурт питьевой, пельмени, сервелат, хлеб «Бородинский». Кстати, узнать продукт какого производителя оценивается будет невозможно до конца выставки, поскольку образцы будут зашифрованы под номерами.

Напомним, выставка-презентация «Золотая осень – 2018» пройдет в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, передает областной департамент АПК. Свою линейку продуктов питания на вкус и суд посетителей представят порядка 60 предприятий региона.