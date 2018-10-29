2018-10-29T16:13:21+03:00
Общество

За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева

Большинство из них теперь растут на улице Республики
Маргарита КАЛИНКИНА
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За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева. Фото администрации ТюмениЗа неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева. Фото администрации Тюмени
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За минувшую неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева. Молодые липы, рябины, ели, яблони, пихты, березы и клены теперь растут вдоль дороги по улице Республики возле сквера имени Корнеева, а также вдоль сквера напротив ТЦ «Малахит» (нечетная сторона); вдоль развязки ул. Республики – ул. Пермякова; на кольце по проезду Геологоразведчиков; по ул. Республики от ул. Холодильной до ул. Максима Горького и возле администрации города на ул. Первомайской.

В озеленении родного города активное участие принимают и сами горожане, участвуя в акциях «Посади дерево» и «Классное дерево», отмечают в департаменте городского хозяйства. Специалисты мэрии обещают, что будущей весной Тюмень превратиться в город-сад.

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