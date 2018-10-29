2018-10-29T15:08:44+03:00
Общество

Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник

Международная акция пройдет 27 ноября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменская область присоединится к Международному дню благотворительности #ЩедрыйВторник. Он пройдет в этом году 27 ноября.

#ЩедрыйВторник проходит более чем в ста странах мира, а в России у него более 1800 партнеров от Калининграда до Камчатки. Жителей региона и некоммерческие организации призывают стать участником акции. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте щедрыйвторник.рф. В личном кабинете добавить событие интерактивную карту и разместить анонс. Важно также рассказать о своем мероприятии в социальных сетях после прохождения модерации на сайте.

В этом году накануне #ЩедрогоВторника пройдет популярный флешмоб «Неделя признаний», а с 20 ноября по 4 декабря состоится конкурс «Щедрая история».

Что еще можно сделать делать в #Щедрый вторник?

- Организовать мероприятие в поддержку своей организации.

- Рассказать о своей организации в социальных сетях, рассылках и СМИ.

- Провести фандрайзинговую кампанию на платформе онлайн-пожертвований.

- Использовать социальные сети для вовлечения друзей и коллег в благотворительность,

и многое другое. Идеи, логотипы, макеты и полезные вебинары собраны в специальном разделе сайта.

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