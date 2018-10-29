В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-29T14:54:55+03:00

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Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» появится в Тюменской области. Его созданием займется ТюмГУ, центр станет региональным представительством образовательного центра «Сириус».

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта.

- Развивать свои способности в «Новом поколении» будут талантливые ребята, которые своей учебой заслужили возможность более глубокого саморазвития. Важно и то, что этот центр будет работать не только для наших школьников, но и для педагогов, для повышения их уровня профессионального мастерства, чтобы они были готовы к продуктивной работе с одаренными детьми, - пояснил глава региона и добавил, что современная экономика основана на инновациях и ценность интеллектуального ресурса многократно растет, поэтому власти заинтересованы, чтобы все технологии, которые сегодня существуют в центре «Сириус», были реализованы и в Тюмени.

Как добавили в пресс-службе губернатора, с каждым годом количество тюменских ребят, ставших победителями и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, увеличивается.Еесли в 2015 году таких детей было 10, в 2016 – 13 , то в 2018 году их количество выросло до 20.