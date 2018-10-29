2018-10-29T14:54:55+03:00
Общество

В Тюмени создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение»

Проект будет реализован ТюмГУ
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Новое поколение» появится в Тюменской области. Его созданием займется ТюмГУ, центр станет региональным представительством образовательного центра «Сириус».

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на реализацию проекта.

- Развивать свои способности в «Новом поколении» будут талантливые ребята, которые своей учебой заслужили возможность более глубокого саморазвития. Важно и то, что этот центр будет работать не только для наших школьников, но и для педагогов, для повышения их уровня профессионального мастерства, чтобы они были готовы к продуктивной работе с одаренными детьми, - пояснил глава региона и добавил, что современная экономика основана на инновациях и ценность интеллектуального ресурса многократно растет, поэтому власти заинтересованы, чтобы все технологии, которые сегодня существуют в центре «Сириус», были реализованы и в Тюмени.

Как добавили в пресс-службе губернатора, с каждым годом количество тюменских ребят, ставших победителями и призёрами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, увеличивается.Еесли в 2015 году таких детей было 10, в 2016 – 13 , то в 2018 году их количество выросло до 20.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руслан Кухарук: конкурс «Тюменская марка» вышел на качественно новый уровень
Тюменцам предлагают выбрать самую вкусную колбасу и сметану
За неделю на улицах Тюмени высадили 522 дерева
Тюменские НКО приглашают на #ЩедрыйВторник
Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду
Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок
В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам
Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд
Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
ВТБ развивает сотрудничество с Министерством сельского хозяйства РФ
Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»
В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа
Под Тюменью задержали кладбищенского вора