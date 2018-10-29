2018-10-29T14:46:44+03:00
Общество

Александр Моор пояснил, почему лес в тюменском Заболотье сдан в аренду

Передача участка в частные руки не запрещает свободно собирать ягоды и грибы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Губернатор Александр Моор разъяснил свою позицию по ситуации с арендой охотугодий в Тобольском районе. Напомним, жители Заболотья были возмущены таким решением, так как из-за этого они не смогут посещать леса и заниматься традиционными для них промыслами.

- В России принята стратегия развития охотничьего хозяйства до 2030 года. Одна из основных ее целей – закрепить 80% угодий за конкретными охотхозяйствами. Опыт показывает, если у угодий нет хозяина, то животный мир нередко хищнически истребляется. Аренда охотугодий – это, в первую очередь, ответственность за сохранение и воспроизводство популяции животных на нормальном уровне. И все это тщательно контролируется, - пояснил в соцсетях Александр Викторович. - Некоторые люди ошибочно считают, что это передача всего леса в частные руки, и они лишатся возможности посещать леса. Но это не так. Аренда охотугодий не дает права распоряжаться лесом и землей! Это только право на использование животного мира и обязанность по его восстановлению. Граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и заготавливать для собственных нужд ягоды, грибы, другие дикоросы. Успешный опыт передачи угодий в аренду в Заболотье есть. Местные жители и арендаторы нашли общий язык, а некоторые даже получили работу.

Губернатор также подчеркнул, что полностью поддерживает стратегию правительства. Выделение участка в аренду конкретному охотхозяйству позволяет защитить и разумно использовать животный мир. Ответственность региона в том, как реализовать эту стратегию.

- Мы можем влиять на схему размещения охотугодий, на время проведения аукционов. А самое главное, мы отвечаем за обсуждение вопроса с людьми, - отметил Моор. Он сообщил, что дал поручение вернуться к обсуждению этого вопроса с жителями, развеять все слухи и выработать решение, которое будет приемлемым для всех сторон и полностью отвечать букве закона.

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