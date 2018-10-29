2018-10-29T14:16:32+03:00
Общество

Для Большого этнографического диктанта в Тюменской области откроют 47 площадок

Из них 23 будут работать в Тюмени
Маргарита КАЛИНКИНА
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Для написания Большого этнографического диктанта 2 ноября в Тюменской области откроют 47 площадок. 23 из них будут работать в Тюмени, 5 – в Тобольске, 4 – в Ялуторовске, по 2 – в Ишиме и Заводоуковске.

Напомним, акция пройдет по всей России и стартует одновременно в 10.00 часов по московскому времени.

Участниками диктанта могут стать все желающие, в том числе и иностранцы, владеющие русским языком. Образование, вероисповедание, гражданство и социальный статус роли не играют. Достаточно обратиться на любую региональную площадку независимо от места жительства.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знаний о народах, проживающих в Российской Федерации, мотивирует к изучению этнографии. В составе заданий диктанта будет региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ.

Напомним, что организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

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