В Тобольске поймали челябинца, раскладывающего наркотики по подъездам

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-29T14:10:05+03:00

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В Тобольске будут судить челябинца, который в подъездах домов раскладывал наркотики. Молодой человек приехал в город к своему знакомому на попутных машинах и с января начал распространять наркотическое производное N-метилэфедрона.

Закладки он делал не только в подъездах, но и рядом с ними. 8 февраля его задержали и взяли под стражу. При личном досмотре, обыске по месту проживания и тайников было изъято в общей сложности более 9,5 граммов синтетики.

На 27-летнего уральца завели уголовное дело на основании ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере). Прокуратура Тюменской области утвердила по нему обвинение и направила материалы в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 15 лет заключения, сообщили в надзорном ведомстве.