2018-10-29T13:56:04+03:00
Общество

Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекорд

Сейчас в регион идет волна холода
Марина АНТОНОВА
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Аномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекордАномальное тепло: погода в Тюменской области поставила температурный рекордФото: Ольга Крыльцова
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Температурный рекорд поставила погода в Тюменской области в субботу, 27 октября. Воздух прогрелся до +15 градусов, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума, зарегистрированного в 1954 году.

Волну тепла принес активный циклон, перемещавшийся по территории Урала и Западной Сибири, сообщает центр Фобос. Суточные максимумы были зафиксированы также в Ханты-Мансийске, Тобольске, Кургане.

В воскресенье, 28 октября, температурные рекорды зарегистрированы также в Томске, где воздух прогрелся до +17,7° (предыдущий рекорд этого дня +10,8° отмечался в 1926 году), в Новосибирске до +16,2° (предыдущий рекорд +11,9° отмечался в 1991 году), а в Барнауле столбики термометров и вовсе дотянулись до отметки +19,1°, побив рекорд 1985 года, который составлял +15,1°.

Но уже на этой неделе, с 29 октября по 4 ноября, на территорию Тюменской области придет холодный атмосферный фронт с Южного Урала. В ближайшие дни ожидается не только похолодание, но и дожди, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха в регионе будет до -1…+4°, а со среды в ночные часы похолодает до -7…-2°, местами даже до -15°, что ниже климатической нормы. Днем будет -6…-1°.

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