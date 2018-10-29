Для тюменских пенсионеров осенью было создано более 200 рабочих мест

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-29T12:54:58+03:00

Только 27 человек согласились на трудоустройство

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Более 200 вакансий для пенсионеров и людей предпенсионного возраста Тюменской области было открыто в сентябре-октябре. Готовы были принять на работу 74 предпрятия региона. Приняли эти предложения 15 человек, еще 12 - согласились на временный заработок.

Ярмарки вакансий организовывал Центр занятости населения, на них побывали более 200 граждан. Мероприятия проводились в рамках ежегодной областной акции «Пусть осень жизни будет золотой…» в честь Дня пожилого человека, сообщили в областном Департаменте труда и занятости населения.

Ярмарки прошли в 18 муниципалитетах Тюменской области. Наиболее массовые были проведены в Вагайском и Голышмановском районах, а также в Тюмени и Тобольске.

Специалисты органов службы занятости на ярмарка вакансий рассказали гражданам о возможностях трудоустройства, о востребованных вакансиях на рынке труда, о возможностях прохождения обучения и повышения квалификации. Кроме того, были организованы консультации по вопросам составления индивидуального плана поиска работы, составления резюме, ведения деловой беседы с работодателем.