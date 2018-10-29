СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-29T12:31:44+03:00

Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа Фото: Ольга Крыльцова

Его с множественными переломами увезли в ОКБ№2

Изменить размер текста: A A

Тюменец, выпавший сегодня утром из окна дома на улице Пермякова, находится в стабильном состоянии. Инцидент произошел в начале пятого часа.

Известно, что мужчиина выпал с высоты четвертого этажа и остался жив.

- Бригада скорой помощи выехала на место в 4.27, в 4.34 медики уже оказывали ему помощь. У пострадавшего диагностированы множественные переломы костей. Его госпитализировали в травматологию ОКБ №2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, почему мужчина упал с высоты.