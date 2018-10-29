Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа
Его с множественными переломами увезли в ОКБ№2
Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
Тюменец, выпавший сегодня утром из окна дома на улице Пермякова, находится в стабильном состоянии. Инцидент произошел в начале пятого часа.
Известно, что мужчиина выпал с высоты четвертого этажа и остался жив.
- Бригада скорой помощи выехала на место в 4.27, в 4.34 медики уже оказывали ему помощь. У пострадавшего диагностированы множественные переломы костей. Его госпитализировали в травматологию ОКБ №2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.
По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, почему мужчина упал с высоты.