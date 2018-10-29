2018-10-29T12:31:44+03:00
Происшествия

Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажа

Его с множественными переломами увезли в ОКБ№2
Марина АНТОНОВА
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Медики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажаМедики сообщили, что с тюменцем, выпавшим из окна 4-го этажаФото: Ольга Крыльцова
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Тюменец, выпавший сегодня утром из окна дома на улице Пермякова, находится в стабильном состоянии. Инцидент произошел в начале пятого часа.

Известно, что мужчиина выпал с высоты четвертого этажа и остался жив.

- Бригада скорой помощи выехала на место в 4.27, в 4.34 медики уже оказывали ему помощь. У пострадавшего диагностированы множественные переломы костей. Его госпитализировали в травматологию ОКБ №2, - сообщили в областном департаменте здравоохранения.

По данному факту проводится проверка. Полицейские выясняют, почему мужчина упал с высоты.

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