Сбербанк реализовал возможность онлайн-бронирования квартир от «Меридиан»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-29T11:27:09+03:00

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Сбербанк реализовал в Тюмени возможность онлайн-бронирования квартир в ЖК «Фамилия» от компании «Меридиан» с помощью услуги интернет-эквайринга. Клиенты могут выбрать квартиру на сайте строительной компании и забронировать её посредством сервиса «Платное бронирование». Сумма перевода денежных средств с банковской карты составляет 10 000 рублей.

«В августе прошлого года в офисах компании «Меридиан» были установлены POS-терминалы банка для проведения расчётов за покупку недвижимости. Теперь на сайте компании реализована услуга интернет-эквайринга, которая позволяет забронировать квартиру в любое время и в любом месте, не посещая офис застройщика. Сбербанк не взимает дополнительных комиссий с покупателя и начисляет бонусы в рамках действующих программ лояльности», – рассказал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Клиенты – участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» – могут оплачивать бонусами товары в магазинах-партнерах банка, приобретать ж/д и авиабилеты со скидкой до 99%. Кроме того, участники уровня привилегий «Больше, чем Спасибо» могут конвертировать бонусы в рубли.

Клиенты–держатели банковских карт Сбербанка «Аэрофлот» при безналичной оплате квартиры получат бонусные мили «Аэрофлот Бонус», которые можно обменять на премиальный билет компании «Аэрофлот» или авиакомпаний альянса Sky Team.

«Сбербанк – наш стратегический финансовый партнер уже более десяти лет. Все инновации банка мы также применяем в нашей деятельности. Например, прием платежей по банковской карте с помощью стационарного терминала мы внедрили несколько лет назад. Это очень удобно для наших покупателей. Теперь мы реализовали интернет-эквайринг для онлайн-бронирования квартир на сайте. Эту услугу мы стали применять в числе одних из первых на рынке недвижимости Тюмени. Уверены, что клиенты оценят по достоинству удобство нового сервиса», – отметила руководитель отдела продаж группы компаний «Меридиан» Евгения Скирда.