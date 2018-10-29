В Тюменской области горе-любовник получил монтировкой от ревнивого мужа

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-29T11:09:58+03:00

Теперь один в больнице, а другой - под следствием

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Жителя Тюменской области односельчанин избил монтировкой и обещал убить. Напуганный мужчина обратился за защитой в полицию. Оказалось, он был любовником женщины, у которой очень ревнивый муж.

Инцидент произошел в селе Омутинское. Гражданский муж заподозрил в измене свою возлюбленную и стал следить за ней. Когда женщина вошла водин из домов по улице Свердлова, супруг разбил окно и забрался в комнату. Он избил хозяина монтировкой по лицу и туловищу, после чего, забрав женщину, ушел.

Сейчас буйный ревнивец задержан. Свою вину в побоях и угрозах убийством он полностью признал. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Селянину грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.