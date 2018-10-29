Под Тюменью задержали кладбищенского вора
Кладбищенского вора задержали под Тюменью полицейские. Мужчина стащил могильную оградку на погосте у села Перевалово Тюменского района.
Ущерб родственникам усобшего составил более 20 тысяч рублей. Они обратились с заявлением в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на безработного 35-летнего жителя Тюменского района. Задержанный пояснил, что украденное сдал в пункт приема металлов, а вырученные деньги уже потратил. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что мужчина причастен к девяти аналогичным преступлениям.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.