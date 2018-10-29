Под Тюменью задержали кладбищенского вора

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-29T10:44:34+03:00

Мужчина тащил с захоронений все, что было из металла

Изменить размер текста: A A

Кладбищенского вора задержали под Тюменью полицейские. Мужчина стащил могильную оградку на погосте у села Перевалово Тюменского района.

Ущерб родственникам усобшего составил более 20 тысяч рублей. Они обратились с заявлением в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий вышли на безработного 35-летнего жителя Тюменского района. Задержанный пояснил, что украденное сдал в пункт приема металлов, а вырученные деньги уже потратил. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что мужчина причастен к девяти аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.