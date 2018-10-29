2018-10-29T10:05:48+03:00
Происшествия

Ночью в Тюмени два автомобиля "Яндекс-такси" не поделили дорогу

Пострадали два человека
Марина АНТОНОВА
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Ночью в Тюмени два автомобиля "Яндекс-такси" не поделили дорогу. Фото vk.comНочью в Тюмени два автомобиля "Яндекс-такси" не поделили дорогу. Фото vk.com
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Два автомобиля компании "Яндекс-такси" столкнулись в ночь на 29 октября в Тюмени. "Лада-Гранта" и "Рено" не смогли разъехаться на пустом перекрестке улиц Чернышевского и Перекопской. В итоге серьезно помяты оба автомобиля, два человека госпитализированы в ОКБ №2.

Вызов на место аварии в диспетчерскую скорой помощи поступил в 1.45, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Бригада прибыла через 10 минут. На ДТП работали также сотрудники пожарной службы. Спасатели первыми прибыли на место, оказали первую помощь пострадавшим и отключили от питания аккумуляторы в машинах.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что виновником столкновения по предварительным данным стал водитель "Лады". Он не остановился на кррасный сигнал светофора. Обстоятельства аварии еще уточняются.

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