Ночью в Тюмени два автомобиля "Яндекс-такси" не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 09:51 2018-10-29T10:05:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Два автомобиля компании "Яндекс-такси" столкнулись в ночь на 29 октября в Тюмени. "Лада-Гранта" и "Рено" не смогли разъехаться на пустом перекрестке улиц Чернышевского и Перекопской. В итоге серьезно помяты оба автомобиля, два человека госпитализированы в ОКБ №2.

Вызов на место аварии в диспетчерскую скорой помощи поступил в 1.45, сообщили в областном департаменте здравоохранения. Бригада прибыла через 10 минут. На ДТП работали также сотрудники пожарной службы. Спасатели первыми прибыли на место, оказали первую помощь пострадавшим и отключили от питания аккумуляторы в машинах.

В областной Госавтоинспекции сообщили, что виновником столкновения по предварительным данным стал водитель "Лады". Он не остановился на кррасный сигнал светофора. Обстоятельства аварии еще уточняются.