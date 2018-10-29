В Тюменской области будут создавать индустрию производства здоровьесберегающей еды

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-29T09:30:42+03:00

Сейчас ученые и политики разрабатывают концепцию это масштабного проекта

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Концепцию создания здоровьесберегающей пищевой индустрии мирового уровня создают в Тюменской области. В разработке массштабного проекта участвуют представители власти региона, бизнеса, руководители и крупные учёные российских вузов, научных организаций Тюмени, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Краснодара, Кемерово и других городов Росси.

Публичное обсуждение концепции состоится 1 ноября в Тюмени. Участники представят и оценят перспективы разработки, производства, сбыта и экспорта специализированных продуктов питания из местного сырья в условиях Сибири и Арктики;

Внесут свои предложения в концепцию проекта, обсудят варианты кооперации при поставке сырья, переработки и сбыта здоровьесберегающих продуктов.

Отметим, в рамках Программы развития опорного университета в ТИУ ученые работают над созданием функциональных и специализированных продуктов питания мирового уровня. Для промышленного производства нужны новые условия.

- О создании пищевой индустрии на основе здоровьесберегающих технологий в вузе задумались еще 8 лет назад, - отметила и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова. - Сегодня необходима новая, стабильная, эффективная и предсказуемая сырьевая база, создание единого аналитического центра, аккумулирующего имеющиеся ресурсы и требования бизнеса по открытию предприятий мирового уровня на территории Тюменской области.

В рамках встречи также состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве между Тюменским индустриальным университетом и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, Тюменским государственным медицинским университетом, компанией «АртЛайф» (Томск). Документы подпишут и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова, ректор ГАУ СЗ Елена Бойко, ректор ТюмГМУ Ирина Медведева, генеральный директор ООО «АртЛайф» Александр Австриевских.