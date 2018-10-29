СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-29T08:40:27+03:00

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По стоимости зимней авторезины Тюмень занимает 20-е место в России. В среднем сейчас ее можно купить за 6 540 рублей. Чаще всего автомобилисты предпочитают покупать ее через интернет.

Как отмечают эксперты сервиса Юла Авто и проекта Mail Авто, активные поиски резины в интернете начались в сентябре-октябре, за последние 2 месяца количество поисковых запросов увеличилось в 11 раз. Большинство запросов (90%) приходится на зимнюю шипованную резину. Нешипованными ”липучками” интересовались лишь 5,2% пользователей, а самой невостребованной оказалась всесезонная резина - 4,2%.

Для сравнения самая дорогая резина продается во Владивостоке. Ее средняя цена составляет 10 690 рублей. На втором месте - Москва (8 880 рублей), за ней Липецк (8 200 рублей). Дешевле всего зимние покрышки обойдутся жителям Тольятти (5 790 рублей), Ульяновска (5 730 рублей) и Калининграда (5 450 рублей).

Большинство российских автовладельцев (46,7%) задумываются о покупке зимней резины только тогда, когда на рынке появляются предложения со скидкой. На прогноз погоды в этом вопросе ориентируется лишь 28,2%.

По результатам опроса среди 6,8 тысячи автовладельцев, более половины россиян (53%) отдают за услуги шиномонтажа от 1 000 до 2 500 рублей. Каждый второй опрошенный (52%) признался, что при выборе сервиса в первую очередь ориентируется на близость шиномонтажа к дому.

Услуга хранения шин обойдется россиянам в среднем 1 000 рублей за сезон. Больше всего за подобные услуги просят в Екатеринбурге - 1 450 рублей, а дешевле всего их предлагают в Нижнем Новгороде - всего 620 рублей.