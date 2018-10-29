Под Тюменью в лесу потерялась 58-летняя женщина

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-29T08:12:18+03:00

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В Нижнетавдинском районе пропала 58-летняя Рузеля Муратовна Наврусова. Женщина живет в селе Инкуль и 26 октября утром вышла из дома в лес и не вернулась. Где она сейчас, никому неизвестно.

В тот день женщина была одета в синюю куртку, синие штаны, светлый платок и резиновые сапоги. При себе имела красное ведро и рюкзак.

Сегодня, 28 октября, жители села отправятся на поиски односельчанки, сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Приглашаются также добровольцы, особенно люди, имеющие квадроциклы. Сбор объявлен в 13:00 у магазина «Ипкуль». Въезд в село через село Каскару.

Одеваться нужно по погоде с учетом, что поиски будут идти в лесу. Поэтому обязательны тёплая, непромокаемая обувь, головные уборы, перчатки. С собой взять воду, перекус, горячий чай.

Телефон для связи: 8-932-32-39-911.