2018-10-29T07:29:06+03:00
Происшествия

На улице в Тюмени найдена мертвая женщина

Что стало причиной смерти, пока неизвестно
Марина АНТОНОВА
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На улице в Тюмени найдена мертвая женщина. Фото vk.comНа улице в Тюмени найдена мертвая женщина. Фото vk.com
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Мертвая женщина найдена на улице в Тюмени. Ее тело обнаружили горожане накануне рано утром на ул. Мельникайте, 44а у многоэтажного дома. На место происшествия были вызваны полиция и бригада скорой помощи. Случайные очевидцы предположили, что погибшая выпала из окна.

Но как оказалось, ее смерть не связаны с падением с высоты. В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что смерть наступила по другой причине. Она станет известна только после проведениея медицинской экспертизы.

В департаменье также уточнили, что трагедия произошла около 8 часов. Вызов на станцию скорой помощи поступил в 8.22. Бригада прибыла на место через 12 минут. Медики смогли лишь контатировать смерть.

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