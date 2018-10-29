Студенты-отличники Тюменского медколеджа могут получить статус «персонального стипендиата»

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-29T07:17:54+03:00

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Лучшие студенты Тюменского медицинского колледжа примут участие в проекте «персональный стипендиат» клиники «МСЧ «Нефтяник». В медсанчасти намерены готовить молодых специалистов и по окончанию учебы брать в свои подразделения на работу.

- Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали лучшие специалисты и готовы вырастить их, подготовить к самостоятельной профессиональной трудовой деятельности, – отметила главная медицинская сестра МСЧ «Нефтяник» Маркова Татьяна.

На днях здесь побывали самые активные учащиеся медколледжа. Восемь человек посмотрели процедурные, смотровые, перевязочные кабинеты отделений и операционного блока – высокотехнологичные возможности практической базы.

Уже в декабре эти студенты будут проходить практику в «Нефтянике», чтобы закрепить свои теоретические знания и приобрести практические умения, сообщили в пресс-службе МСЧ.