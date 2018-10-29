Пятнадцатая победа тюменского "Рубина" закончилась катанием хоккеистов на попе

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-29T05:45:33+03:00

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Необычным шоу завершился вчера матч ХК "Рубин" с московской "Звездой". После объявления победителя встречи рубиновцы всей командой разбежавшись по льду, упали на попы и прокатились. Так команда поблагодарила своих болельщиков за горячую поддержку. Флешмоб сопровождался аплодисментами, криками и восторженным свистом зрителей. Болельщики были в восторге.

К слову, тюменцы не придумали ничего нового, такое шоу показала болельшикам американский профессиональный клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз». Но все равно было очень приятно и весело.

Отметим, что "Рубин" 28 октября одержал пятнадцатую победу подряд. Матч с москвичами завершился счетом 3:1. Шайбы забросили: 25.43 – Давыдов (Кожевников, Кравченко) – 1:0, 31.06 – Комаристый (Бабенко, Лисов) – 2:0, 33.47 – Комаристый (Бабенко) – 3:0, 35.35 – Бякин (Зыков, Николишин) – 3:1.

- Первый период был "мимо кассы", но потом красота! Третий год - шедевр! Грецки аж покурил в стороне, - прокомментировал игру один из болельщиков Анатолий Скрипников.

Многие зрители после матча говорили, что он был "просто огонь!".

- Это феерично! За перфоманс на льду от команды - отдельное браво, - поблагодарпил еще один болельщик Олег Цуглинов.

Главный тренер "Рубина" Михаил Звягин на пресс-конференции отметил, что команда встретилась с "самой перспективной молодёжью России".

- Не знаю, с чем связано, но в первом периоде мы оказались не готовы к такому движению и скоростям соперников. Хорошо, что вратарь Игорь Тяло нас оставил в игре. Гости полностью доминировали, но он творил чудеса. Во втором периоде ребята прибавили и в организации игры, и в атаке стали более креативно действовать. Но, к сожалению, как и предыдущем матче, необоснованные «детские» ошибки, удаления опытных игроков, оставивших нас почти на две минуты втроём… Можно сказать, что матч получился сродни плей-офф. Всё было видно. Над чем работать, что исправлять. Как лакмусовая бумажка нам эта игра всё показала…- подчеркнул Михаил Николаевич.

Следующая игра тюменцев состоится 2 ноября с "Ижсталью".