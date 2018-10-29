Погода 29 октября в Тюмени: пасмурно и небольшой снегопад

СЕГОДНЯ 03:56 2018-10-29T03:56:55+03:00

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Понедельник, 29 октября, в Тюменской области бдет облачным с прояснениями. Ночью местами прошел небольшой мокрый снег, температура воздуха опускалась до 0, -5 градусов. Днем небольшой мокрый снегопад продолжится. В отдельных районах будет гололед. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный будет 5-10 м/с, порывы местами до 15 м/с. Температура воздуха -1 +4 градуса.

В Тюмени день будет пасмурным, с утра пройдет небольшой снежок, столбики термометров поднимутся до +2 градусов, ветер до 9 м/с. В Тобольске снегопад будет с утра до вечера, температура воздуха составит +1 градус, ветер до 7 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске +2 и умеренный снегопад до обеда. В Ишиме тоже +2, утром и вечером небольшой снег, днем дождик. Ветер до 8 м/с.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Его отмечают с 2006 года. Медики и волонтеры проводят экспресс-диагностику факторов риска инсульта. Проходят также мероприятия по обучению родственников больных основам ухода, просветительские акции для повышения осведомленности людей о проблеме инсульта, важности правильного и своевременного оказания первой помощи (именно вовремя оказанная первая помощь во многих случаях помогает не только сохранить жизнь, но и предотвратить инвалидность) и, конечно же, о профилактике.

29 октября также отмечается Всемирный день псориаза. Медики рассказывают о профилактике и рисках недуга.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся вручаются награды, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.