СК проводит проверку по факту смерти четырёхлетнего тюменца, съевшего воздушный шарик

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-28T14:31:04+03:00

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 28 октября 2018 в Областной больнице №1 скончался четырёхлетний мальчик, который проглотил фрагмент воздушного шарика. Инцидент произошёл в одном из детских садов в сентябре, и всё это время мальчик находился в коме.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, следствие даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц детского сада. Уже допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дело взято на личный контроль руководителем следственного управления.