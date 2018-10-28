2018-10-28T14:31:04+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту смерти четырёхлетнего тюменца, съевшего воздушный шарик

Руководитель СУ взял дело на личный контроль
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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СК проводит проверку по факту смерти четырёхлетнего тюменца, съевшего воздушный шарикСК проводит проверку по факту смерти четырёхлетнего тюменца, съевшего воздушный шарикФото: Татьяна Коркина
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Тюменские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 28 октября 2018 в Областной больнице №1 скончался четырёхлетний мальчик, который проглотил фрагмент воздушного шарика. Инцидент произошёл в одном из детских садов в сентябре, и всё это время мальчик находился в коме.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, следствие даст уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц детского сада. Уже допрошены свидетели и очевидцы произошедшего, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дело взято на личный контроль руководителем следственного управления.

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