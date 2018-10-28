В Тюменской области поймали двух молодых людей, которые похищали металлолом

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-28T10:16:23+03:00

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В Тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин, которые подозреваются в краже с незаконном проникновении в помещении и причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, первая кража произошла в селе Конево Абатского района: селянка рассказала полицейским, что у неё похитили лом чёрного металла. Полицейским удалось выйти на след подозреваемого и установить, что он проник во двор пенсионерки и сдал похищенный металл в пункт приёма. Вырученные средства, а это 3 тысячи рублей, мужчина использован на свои нужды.

Такой же случай произошёл и в селе Чуртан Викуловского района. Молодой человек похитил лом металла с территории местного предприятия, сдал в пункт приёма, а вырученные 13 тысяч рублей использовал на свои нужды.

Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде, им может грозить до 5 лет лишения свободы.