На заработанные «скулкоины» ялуторовские школьники отправятся на экскурсии и в музеи

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-28T18:12:31+03:00

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В Ялуторовске родители дали сразу 120 уроков за день в рамках проходящих в тюменских школах дней самоуправления. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, уроки от пап и мам стали для школяров путеводителем в мире профессий.

Так, в минувшую пятницу в ялуторовской школе №4 родители рассказывали детям о своих профессиях, а старшеклассники, которые состоят в совете Российского движения школьников, стали временной администрацией. Вместе с родителями дети узнали много нового о профессиях киношников, полицейских, воспитателей, врачей, юристов и многих других. Итогом обсуждений стал выпуск стенгазеты от каждого класса, где отражены не только самые интересные моменты, но и отзывы от родителей и детей.

Также ребята прошли квест по профессиональным направлениям. Каждый класс мог заработать «скулкоины» (школьная валюта) и обменять их на призы – различные поездки, экскурсии и походы в музей.