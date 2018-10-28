Тюменские мастера поборются за премии, создав изделия из кости и дерева

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-28T17:08:38+03:00

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В Музейном комплексе им. В.Я. Словцова 9 ноября пройдёт региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!». Как сообщает «Тюменская линия», мероприятие пройдёт в номинациях «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога», «Лучший мастер по художественной обработке дерева» и «Лучший мастер по художественному ткачеству».

В конкурсе примут участие мастера старше 18 лет, которые до 22 октября отправили заявки на участие в конкурсе и предоставили для оценки свои работы. В том числе – фотографии, видеоролики и презентации. На конкурсе мастера по обработке кости попробуют изготовить табакерку, мастера по обработке дерева – челнок, а ткачи попробуют создать пояс. При этом на каждом изделии должны присутствовать этнические мотивы (в узорах и орнаментах).

Победители конкурса получат премии в размере 46 тыс. рублей, 34 тыс. рублей и 23 тыс. рублей и примут участие в федеральном этапе, который пройдет в Тюмени 20 марта 2019 года.

Стоит отметить, что целью конкурса является сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел и повышение престижа мастеров народного традиционного искусства.