2018-10-28T16:15:45+03:00
Спорт

В Голышмановском районе в шахматы играют от мала до велика

Более 400 школьников постоянно занимаются в шахматных кружках
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Голышмановском районе в шахматы играют от мала до великаВ Голышмановском районе в шахматы играют от мала до великаФото: pixabay.com
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В Голышмановском районе порядка четырёхсот школьников постоянно занимаются в шахматных кружках, которые обязательны по современным образовательным стандартам. Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главу района Александра Желтоухова, сегодня во всех детских садах, агропедагогическом колледже и на стадионе действуют такие клубы.

- В следующем году урок шахмат планируем внедрить в учебное расписание как один из уроков физкультуры. В этом году купили для образовательных учреждений 11 демонстрационных шахматных досок и 12 шахматных часов, - отметил он.

Александр Желтоухов выразил уверенность, что из маленьких шахматистов могут вырасти программисты, инженеры, технологи, а в стране такие профессии востребованы.

Не так давно в районе прошёл Гран-при турнира шахматистов сразу в шести возрастных группах. Наградой для них стала именная стипендия главы муниципалитета на целый год.

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