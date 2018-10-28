В Голышмановском районе в шахматы играют от мала до велика
В Голышмановском районе порядка четырёхсот школьников постоянно занимаются в шахматных кружках, которые обязательны по современным образовательным стандартам. Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главу района Александра Желтоухова, сегодня во всех детских садах, агропедагогическом колледже и на стадионе действуют такие клубы.
- В следующем году урок шахмат планируем внедрить в учебное расписание как один из уроков физкультуры. В этом году купили для образовательных учреждений 11 демонстрационных шахматных досок и 12 шахматных часов, - отметил он.
Александр Желтоухов выразил уверенность, что из маленьких шахматистов могут вырасти программисты, инженеры, технологи, а в стране такие профессии востребованы.
Не так давно в районе прошёл Гран-при турнира шахматистов сразу в шести возрастных группах. Наградой для них стала именная стипендия главы муниципалитета на целый год.