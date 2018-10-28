СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-28T16:15:45+03:00

В Голышмановском районе в шахматы играют от мала до велика Фото: pixabay.com

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В Голышмановском районе порядка четырёхсот школьников постоянно занимаются в шахматных кружках, которые обязательны по современным образовательным стандартам. Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главу района Александра Желтоухова, сегодня во всех детских садах, агропедагогическом колледже и на стадионе действуют такие клубы.

- В следующем году урок шахмат планируем внедрить в учебное расписание как один из уроков физкультуры. В этом году купили для образовательных учреждений 11 демонстрационных шахматных досок и 12 шахматных часов, - отметил он.

Александр Желтоухов выразил уверенность, что из маленьких шахматистов могут вырасти программисты, инженеры, технологи, а в стране такие профессии востребованы.

Не так давно в районе прошёл Гран-при турнира шахматистов сразу в шести возрастных группах. Наградой для них стала именная стипендия главы муниципалитета на целый год.