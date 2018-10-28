Московский психолог расскажет, почему бессмысленно избегать опасных ситуаций

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-28T15:22:52+03:00

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Московский психолог-консультант Роберт Туйкин примет участие в бесплатном семинаре для родителей и педагогов «Безопасность современных детей», который пройдёт в Тюмени уже 15 ноября в 18.30. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на куратора общественной организации «Родительская поддержка» Иринц Никулину, Туйкин приезжает в Тюмень уже не в первый раз. И всегда на его семинарах много педагогов, воспитателей и родителей.

На встрече психолог расскажет о своей деятельности в области детско-родительских отношений и поделится авторскими наработками. Он расскажет взрослым, зачем детям нужны навыки «повседневного выживания», почему бессмысленно избегать опасных ситуаций и почему картинки и плакаты про безопасность не работают.

- В последнее время появилось много пугающих статей, а истории о пропажах детей стали публичными и регулярными, - цитирует его информационное агентство. – Меня это волнует, я понимаю, что пугать детей бессмысленно, потому что, если они окажутся в какой-то сложной ситуации, важно, чтобы они были не запуганы, а знали что делать.

Место проведения мероприятия уточняется, подробности можно узнать во «ВКонтакте». Зарегистрироваться и узнать подробности можно и по телефону: 8-908-869-41-47.