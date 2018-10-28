2018-10-28T14:31:47+03:00
Звезды

В Тюмень едет шведская писательница, получившая премию имени Астрид Линдгрен

Автор романа «Никто не спит» проведёт две встречи
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://www.ltu.se/org/kkl/Katarina-Kieri-filosofie-hedersdoktor-2015-1.146718?l=enФото: https://www.ltu.se/org/kkl/Katarina-Kieri-filosofie-hedersdoktor-2015-1.146718?l=en
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Известная шведская писатель, автор книг для детей и подростков Катарина Киери провёдет в Тюмени две встречи. Первая пройдёт 1 ноября в 15.00 в библиотеке №4 по ул. Ватутина, 14/1, вторая – 2 ноября в 12.00 в Центральной городской библиотеке по ул. Луначарского, 51/3. Вход свободный.

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на заведующую отделом библиографической деятельности ЦГБС Валентину Кузнецову, книги шведского автора в библиотечной сети есть, однако прочитать их будет непросто – они всегда на руках. Ведь произведения Катарины пользуются заслуженной популярностью – «Совсем не Аполлон», «Никто не спит» и многие другие. Все они не раз становились бестселлерами в Швеции и за рубежом, а также номинировались на многочисленные литературные премии. К примеру, в 2012 году Киери присудили главную награду детских писателей – премию им. Астрид Линдгрен.

Отметим, что встречи с популярными писателями очень популярны у тюменских читателей. На них приходят школьники, студенты, которые задают много вопросов не только о творчестве, но и о жизни.

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